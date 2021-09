Nemrég saját közösségi platformján tette közzé Erős Antónia azt a bejegyzést, amelyben elárulta, hogy adáskezdés előtt miért tiltott számára a liftezés. Azóta ez a kérdés sokakat foglalkoztatott, ezért a híradós most elárulta, miért is van ez így.

"Tulajdonképpen ez egy teljesen logikus dolog, hogy közvetlenül az adáskezdés előtt már nem szabad liftezni. Ha valami rendkívüli műszaki hiba állna elő, bent ragadhatok a liftben, ami élő adás előtt nem túl szerencsés. Ezért nem ajánlott a lifthasználat adáskezdés előtt" – mondta a 95.8 Sláger FM-en Erős Antónia, aki egyébként is a lépcsőt választaná.

„Mindössze egy emeletről van szó. Egyébként is azt vallom, hogy lift helyett a lépcsőt részesítsük előnyben. A munkahelyemen is ezt teszem, bár hozzáteszem ezt mindig valamilyen kényelmes, lapos talpú cipőben teszem meg. Tíz centis magassarkúban nem lenne annyira kellemes fel-le lépcsőzni" – árulta el a híradós, aki a liftezés mellőzése mellett még néhány dolgot szem előtt tart adáskezdés előtt.



"Vannak általános érvényű képernyős szabályok, amelyekre mindig figyelek. Ilyen, hogy adáskezdés előtt mindig megmérem a vércukorszintem. Fontos tudnom, hogy rendben van-e és az is, hogy lássam az előttem álló 45 percben is rendben lesz. Adás előtt már nem eszem semmilyen megterhelő ételt, ahogy szénsavas italt sem fogyasztok. Fontos, hogy csakis olyan dolgokat egyek és igyak, amelyek nem befolyásolják a közérzetemet adás alatt sem" – tette hozzá Erős Antónia.