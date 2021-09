Csupán néhány napja csatlakozott a TV2 Totem c. műsorában a Farkasok csapatához Stohl András. A színésznek szinte azonnal párbajoznia kellett , ennek során győzött, ám az első kincskereső terep komoly megpróbáltatások elé állította.

"Rettenetes volt szembesülni azzal, hogy 54 éves vagy és ez már nem a te versenyed, vagy nem tudsz úgy segíteni, ahogy te azt hitted, hogy tudsz. Őszintén, tiszta szívvel megijedtem, és ezt a Dóri látta is rajtam" - mondta el Stohl a Totem háttérműsorában, a Tűz körülben. Hozzátette, ha nem csapat-, hanem egyéni versenyről lett volna szó, lehet, feladja, így azonban nem tehette. Elmondta, az is megfordult a fejében, hogy megkéri a többieket, a legközelebbi párbajnál szavazzanak rá, mivel nem tudja segíteni a csapatot. A színész arról is beszélt, hogy sajnos, azok a feladatok, amikhez nagy tüdőkapacitás kell, nem az erősségei.

Stohl szereplésével kapcsolatban vezetőjük, Varga Feri is megszólalt:

"Vagy a röhögés fojtogatott, vagy a sírás. Megjött, hogy majd futunk, meg megyünk, meg majd nyomjuk. Aztán esett kettő olyat, hogy gurult, felállt. Neki akartuk adni a tojásokat, még jó hogy nem így alakult. Egyszerűen fantasztikus volt, a hangok, amik jöttek belőle, azon ő is meg volt lepődve, szeme mint a döglött pontyé, be volt ködösödve. Nem adtam volna a bőréért egy lyukas garast sem."