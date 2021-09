Gabi elképesztően gyönyörű ruhában, és különleges kiegészítőkkel lépett színpadra. Az egyházfő tiszteletére még új dalának szövegét is átírta, hangjával pedig szó szerint elvarázsolta az embereket. Néhány órával ezelőtt Gabi Instagram-oldalán is közzétette műsorát, és hosszú, szívhez szóló sorokban fogalmazta meg, mit érez.

"Ferenc Pápa Szentmiséje előtt...Felléphettem ma a zenészeimmel Ferenc Pápa Szentmiséje előtt! Büszkeséggel tölt el! Büszkeséggel mutatom majd meg Hannarózámnak is! Őszintén elmondom majd neki, hogy az ezt megelőző 2 hétben min mentem keresztül, meghurcoláson, megalázáson, gúnyolódásokon, bélyegzéseken... elmondom majd neki, hogy nem adtam fel és a hitem segített ezeken felemelkednem! Mert ez is csak erősebbé, bátrabbá tett! Elmondom majd neki, hogy ezeknek a gyűlöleteknek köszönhetően, mennyi emberi szeretetet is kaptam és új barátokat, kik a régiek helyére érkeztek! Megannyi kedves és bátorító üzenetet és örömkönnyeket kaptam tőletek a bántások mellett! Győzött a szeretet! Győztünk!! Én drága szerelmem @gabor.krausz köszönöm, hogy a társam vagy és nem engeded el a kezem! Köszönöm a családomnak! Édesanyámnak, apámnak és testvéremnek, hogy erős hátországként ölelnek a szeretetükkel! Nem tudom mi lenne velem nélkületek!Hálás vagyok mindenkinek , akik támogatnak! Hannarózám! Remélem büszke leszel anyukádra!"

-írta Gabi.