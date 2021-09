Sas József özvegye, Zsuzsa még mindig nem tette túl magát imádott férje elvesztésén, ami nem is csoda, hisz nagyon nehéz lehet majdnem 45 közösen eltöltött év után egyedül maradni. A gyászoló asszony teljesen bezárkózott, a telefont is alig veszi fel, próbál egyedül megbirkózni a gyásszal.

Most csönd van körülöttem, és jelen pillanatban ezt is akarom. Még mindig nagyon nehéz ez az egész nekem, de jólesik most az egyedüllét. Nem is akarok a fájdalmamról beszélni, és hogy őszinte legyek, még nem is tudok, türelmet kérek"

- mondta a Blikk megkeresésére Zsuzsa asszony. Egy barátnője azonban azt is elárulta, hogy nagyon aggódnak az özvegyért, aki teljesen elszigetelte magát.