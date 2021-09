Milliók várták a Netflixen megjelenő dokumentumfilmet, mely bemutatja Michael Schumacher karrierjének legfontosabb állomásait és személyiségéről is valós képet fest. Számos legendás autóversenyző idézi fel a Forma 1-es versenyzővel vívott csatákat, emlékeznek meg elszántságáról, családja pedig végre egy kis betekintést enged a hétköznapjaikba is.

Schumacher már egészen kicsi korában az autók szerelmese volt. Édesapja másodállásban a kerpeni gokartpályán dolgozott felügyelőként és gyakran magával vitte a kis Michaelt. 4 éves volt, amikor megkapta élete első gokartját, de mivel a család nagyon rossz anyagi helyzetben volt, így nem volt pénz drága alkatrészekre. Schumacher már gyerekkorában megtanulta, hogyan lehet egy technikailag gyengébb autóból kihozni a legtöbbet, s ennek a tudásnak később nagy hasznát vette.

A tehetség mindig utat tör magának, így volt ez az ő esetében is. Willi Weber felfigyelt rá és szárnyai alá vette az ifjú tehetséget, neki köszönhette azt is, hogy bekerült a Forma-1 világába. Schumachernek szerencséje volt, a Jordan istálló egyik versenyzője ugyanis börtönbe került, így kaphatott egy esélyt, hogy bizonyítson a Forma 1-ben. Schumacher nem okozott csalódást, már az edzéseken és az időmérőn is annyira jól szerepelt, hogy a Benetton szerződést ajánlott neki. Így indult a legendás autóversenyző karrierje.

Kezdeti pályafutásának egyik meghatározó pontja az volt, amikor legnagyobb riválisa, Ayrton Senna elhunyt a San Marino-i nagydíjon. Aznap Schumacher nyert és órákkal később tudta meg, hogy Senna nincs többé. Nehéz volt kivernie a fejéből azt a kínzó gondolatot, hogy ő is meghalhat bármelyik kanyarban. Az élet azonban ment tovább, Schumacher 1994-ben megszerezte az első világbajnoki címét, majd 1995-ben a másodikat.

Innentől fogva azonban új kihívásokra volt szüksége, ezért a legendás csapathoz, a Ferrarihoz igazolt. Bár a Ferrarinak nagy neve volt, az autó egy csődtömeg volt, amivel Schumacher sem tudott sokáig csodát tenni. A megszállottja lett annak, hogy az autóból kihozza a maximumot és egyszer világbajnokok legyenek együtt. Számos vezetői és műszaki hiba kísérte ezeket az éveket, Schumacher sokszor túlfeszítette a húrt a nagy akarásban. Elszánt volt és mindenáron akarta a sikert. Amikor már mindenki nyugovóra tért, ő még mindig az autón dolgozott a szerelőkkel. Az volt a filozófiája, hogy az ember csak akkor nyerhet, ha mindent elkövet a győzelemért.

Ő pedig mindent beleadott. Figyelt a részletekre, de nemcsak az autókra, hanem a csapattagokra is. Nem engedte, hogy bizonytalannak lássák, mindenkihez volt egy jó szava. Fantasztikusan értett ahhoz, hogyan motiválja az embereket, ezzel pedig transzformálta az egész csapatot: egy nagy család lettek. Ennek ellenére sokat volt egyedül; olyan ember volt, aki erős falai miatt nehezen engedett közel magához bárkit. Életének meghatározó személye felesége, Corinna Schumacher, aki, ha tehette, minden futamra elkísérte és mellette áll jóban-rosszban mind a mai napig.

Schumacher végül számos kudarc után 2000-ben világbajnok lett a Ferrarival, majd utána még négy egymást követő évben. Hetedik világbajnoki címe után úgy döntött, visszavonul, s bár pár évvel később a Mercedes színeiben még visszatért a Forma 1-be, ezek a Ferraris évek voltak karrierje legszebb évei. Schumacher milliók példaképe lett világszerte. Egy hős, aki egy fillér nélkül érkezett a Forma 1-be, elszántságának és tehetségének köszönhetően hét világbajnoki címmel távozott.

Természetesen ő sem volt szent. Minden percben a tökéletességre törekedett, emiatt sokaknak nem volt szimpatikus, ráadásul többször túlfeszítette a húrt. S bár nehezen ismerte be, hogy ő is hibázik, a túlzott teljesíteni akarásnak köszönhetően hozott rossz döntéseket és követett el hibákat. Ezek közül a legnagyobb talán az 1997-es világbajnokság utolsó, mindent eldöntő futamán történt, amikor ráhúzta az autóját az őt megelőző Villeneuve-re. Hatalmas botrány lett az ügyből, Schumachert kizárták a világbajnokságból és a sajtó is meghurcolta.

2013. december 29-én aztán megtörtént az elképzelhetetlen: Michael Schumacher súlyos síbalesetet szenvedett a franciaországi Méribelben. Letért a kijelölt útról, egy kőnek ütközött, mely felrepítette a levegőbe és végül egy sziklára esett. Súlyos fejsérülést szenvedett, a baleset után többször megoperálták, majd mesterséges kómában tartották. Bár a kómából felébredt, azóta teljes hírzárlat övezi állapotát. Az egész világ arra várt, hogy talán a dokumentumfilmből többet tudunk meg állapotáról, de konkrétum itt sem hangzik el. Az viszont önmagáért beszél, ahogy Corinna könnyek között a férjéről mesél:

Természetesen nem telik el úgy nap, hogy ne hiányozna Michael, és nemcsak nekem, hanem a gyerekeknek, a családnak, az édesapjának és azoknak, akik ismerték. Mindenkinek hiányzik (...) De itt van velünk, máshogy, de itt van! És azt hiszem, ez sok erőt ad mindannyiunknak"

Bárhogy is legyen jelenleg Michael Schumacher, amit élete során elért, azt senki nem veheti el tőle. Fantasztikus tehetségével, vérprofizmusával és vezetési stílusával örökre bevonult a Forma-1 történetébe és a rajongók szívébe. Csak annyit kívánhatunk neki: „Keep fighting Michael" – légy olyan, mint mindig, ne add fel!