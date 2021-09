Alig két hónapja, hogy Mihalik Enikő életet adott kislányának, Eva Rose-nak, aki bearanyozza szülei mindennapjait. Az öröm és boldogság mellett azonban a szupermodell arról is beszámolt saját csatornáján, hogy a sok meghitt pillanat mellett számos nehézséggel is meg kell küzdenie.

"Meg kell, hogy mondjam, sokkal nehezebb egy újszülött kisbabával, mint amire számítottam, és hiába mondjátok, hogy számíthattam volna rá, hogy nem lesz könnyű, számítottam is rá, csak arra nem, hogy ez tényleg ennyire nehéz és ennyire meg tudja viselni az embert. Úgy gondolom, hogy nemcsak a baby blues, de a szülés utáni depresszió is arcul csapott engem. Bár napról napra sokkal jobb, mert ugye ahogy fejlődik a kisbabám és egyre több dolgot képes csinálni, például rám mosolyog, elvan magával öt percig, tíz percig, addig én mondjuk el tudok mosogatni, vagy be tudom dobni a ruhákat a mosógépbe. Ez már mind hatalmas segítség. Arról nem is beszélve, hogy a mosolygása, az, hogyha már nem sír egyfolytában, az nekem egy hatalmas pozitív visszajelzés, ami nagyon sokat segít nekem abban, hogy megerősítsen, mégis valamit jól csinálok. Még akkor is, hogyha nehéz, még akkor is, hogyha fáradt vagyok." - mesélte Youtube-videójában Enikő, aki azt is elárulta, hogy gyakran elsírja magát.

"Úgy gondolom, hogy nagyon sok anyának nagyon nehéz leküzdeni azokat a gondolatokat, amik a kisbaba sírásakor fölerősödnek. Én nagyon sokszor megkérdőjeleztem, hogy vajon jó anya vagyok-e, hogy vajon erre rátermett vagyok-e egyáltalán. Nagyon sokszor van, hogy elsírom magam. Vannak boldog sírási pillanatok, vannak kétségbeesett, szomorú sírási pillanatok. Szerintem egyáltalán nincs ebben semmi szégyellni való, ahogy abban sem, hogy valaki megkérdőjelezi a rátermettségét, teljesen természetes. Le a kalappal azok előtt a nők előtt, akik ezen nem, hogy nem mennek keresztül, de csak pozitívan és csak csodálatosan élik meg ezeket a napokat, heteket, és ezt az első három hónapot" - vallotta be az újdonsült édesanya.