Puskás Peti és Dallos Bogi augusztus 27-én mondták ki a boldogító igent. Az esküvőről számos fotó és videó szivárgott ki azóta, és az ifjú pár is több helyen nyilatkozott életük nagy napjáról. Láthattuk már Bogi ruháját, kiderült, mi volt a menü, és a buliba is betekintést nyerhettünk, most azonban Peti egy igen bensőséges videót tett közzé közösségi oldalán.

A videóban hallhatjuk az egymásnak tett fogadalmaikat, amiktől szem nem marad szárazon, Bogi csokordobását, az esküvő helyszínét, az ifjú pár nyitótáncát, és a ceremóniát követő fergeteges bulit.

"Szeretem, amikor együtt táncolunk, a frappáns humorodat, és hogy minden helyzetben egy igazi feltaláló vagy (...) Szeretem azt a nőt, aki melletted lettem és vagyok. Fogadom neked, hogy hűséges feleséged, a legjobb barátod, majd egyszer a gyermekeid szerető anyja leszek. Fogadom neked, szerelmem, hogy szeretni foglak, örökre

-hallható Bogi megható fogadalmában.

"Ott lenni veled mindig, mindenben. És amikor az élet végéhez közeledünk, akkor, mint most is, minden nap megjegyezhessük, hogy ugye, ez egy jó nap volt, akkor azt mondhassuk majd, hogy ugye, ez egy jó élet volt, egy csodás élet, egy ajándék. Egy olyan hatalmas ajándék, amelyet most kapok tőled azzal, hogy igent mondasz (...)

-mondta Peti, aki a fogadalmában arról is beszélt, hogy mindig olyan nőre vágyott, mint amilyen Bogi.