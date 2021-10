Fresh Andi sokkolta a közvéleményt vallomásával, miszerint mellrákot diagnosztizáltak nála januárban. Az énekesnőt nagyon megviselte a kemoterápia, de párja mindvégig mellette állt, próbáltak mindent viccesen felfogni. Andira három éve talált rá a szerelem, ráadásul egy régi barátja személyében.

Semmi nem volt közöttünk, bár ezt sokan pár évvel ezelőtt is megkérdőjelezték. Azt mondták, nem létezik, hogy állandóan együtt vagytok, ugyanaz a társaságotok, még sincs köztetek semmi. Az én családom nagyon szerette már akkor is, ismerem a gyerekeit pici koruk óta, mentem már a lányáért óvodába, aludt nálam, mentünk együtt vidámparkba... (...) 15 év után augusztusban, 24 óra leforgása alatt változott meg ez bennünk. Elmentünk egy orgonaestre és ott kaptam tőle az első bókot, azt mondta: 'Te milyen szép vagy!'. Korábban is sokat voltunk kettesben, nálunk ez megszokott volt, de akkor 24 órán belül rájöttem, hogy nemcsak ő bókol nekem, hanem én is másképp nézek rá"

- mesélte Andi a Best Magazinban.

Andi nagyon jóban van párja gyermekeivel, teljes az életük. Az Instagramra feltöltött képek alapján az énekesnő kivirult párja mellett, nagyon jól megvannak együtt, sőt tavaly év elején össze is költöztek.