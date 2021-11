Megsúgjuk, hogy állandóan tökéletes bőr nem létezik, hiszen mindenkinek – és az arcbőrünknek is – akadnak jobb és rosszabb napjai. A legszebb pofin is megjelenhet egy-egy pattanás, kiszáradhat vagy éppen feltűnhetnek rajta azok a bizonyos barna foltok. Utóbbi jelenség az úgynevezett hiperpigmentáció avagy a pigmentfoltok, amelyeket akár a túlzásba vitt napozás is előidézhet.

A pigmentfoltok fajtái

Öregségi foltok vagy napfoltok

Nevével ellentétben ez a típus nemcsak az idősebb – 50 feletti – korosztályt érinti, hanem a fiatalabbakat is, ezért sokan inkább napfoltnak nevezik. Nem véletlenül, hiszen ezeket az elmúlt évtizedekben elszenvedett napkárok okozzák. Tehát nem az a probléma, hogy ezen a nyáron valaki nem használt napvédőt, hanem az, hogy tíz, húsz éven át nem használt - a bőr pedig nem felejt, amelynek következtében az arcon, sőt testszerte felszínre törhetnek az undok kis foltok. A jó hír az, hogy idő előtti megjelenésüket rendszeres és hatékony fényvédőzéssel remekül meg lehet előzni, ám az is tény, hogy előbb vagy utóbb - kisebb vagy nagyobb mértékben - szinte mindenkit utolérnek.

Gyulladást követő hiperpigmentáció vagy PIH

A PIH (Post Inflammatory Hyperpigmentation) típusba azok a barna pöttyök vagy foltocskák tartoznak, amelyek valamilyen bőrprobléma nyomán alakulnak ki, például egy gyulladt pattanás vagy rovarcsípés után. Ez leginkább a sötét tónusú bőrtípusnál megfigyelhető és bár idővel magától is halványul, ezt a folyamatot megfelelő készítményekkel gyorsíthatjuk is.





Ezt a típust általában valamilyen hormonális változás hívja életre és szintén a sötétebb bőrtónussal rendelkezőket fenyegeti. Gyakran tapasztalják várandós nők vagy azok, akik fogamzásgátlót szednek és kifejezetten nagyobb foltok formájában jelenik meg - általában az arcon. Itt van egy jó és egy rossz hír is. A jó, hogy valakinek magától elmúlik például, ha megszületik a kisbabája, a rossz viszont az, hogy a makacsabb májfoltok esetén maximum halványítani lehet a jelenséget, de eltüntetni nem igazán.

Mit tehetünk?Az első és a legfontosabb, hogy rendszeresen, napi szinten használjunk az arcunkon széles spektrumú és megfelelő védelmet nyújtó fényvédőt. Ne csak nyáron, ne csak akkor, amikor napra megyünk, hanem minden reggel! Az arcon megjelenő foltok jelentős részéért a különféle napkárok tehetők felelőssé, így a megelőzésükben döntő szerepet játszik a fényvédelem. Ha azonban már utolért a baj barna kis foltok formájában, akkor több hatóanyag is segíthet abban, hogy megszabaduljunk tőlük, vagy legalább árnyalatokat halványítsunk rajtuk.