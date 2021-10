Vajna Timi követőinek is megmutatta, milyen luxusban repült haza Los Angelesbe. Most az is kiderült, pontosan mennyibe került a magánrepülővel megtett út.

Mi is hírt adtunk arról,hogy egy év távollét után végre magához vette imádott kutyáit Vajna Tímea, aki a házi kedvenceit is magával vitte Los Angelesbe. Mivel nem szerette volna, hogy kutyái rossz körülmények között utazzanak, magánrepülővel tették meg az utat. A gyönyörű négylábúak ettől fogva egy villában fognak élni LA-ben, abban a villában, amit Timi 2,1 milliárd forintért vett. A Bors most azt is megtudta, mennyibe került a magánrepülővel megtett 14 órás út.

45 és 58 millió forint közötti összegért pattanhatunk fel Budapesten egy 9-14 személyes kisgép fedélzetére, hogy minimum két leszállással és tankolással Los Angelesben kössünk ki.