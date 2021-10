A szombati Dancing with the Starsban csak úgy repkedtek a beszólások: Ördög Nóra sem úszta meg beszólások nélkül.

Nem lehetett szóhoz jutni a Sztárban Sztár leszek! mesterei miatt, akik vendégként foglaltak helyet a Dancing with the Stars páholyában. Majka nem kímélt senkit, Ördög Nórát - akivel köztudottan jóban van, és az esküvőjükön is jelen volt- azzal gyanúsította meg, hogy parókát visel. A szombati adás a lenyűgöző produkciók mellett tehát az adok-kapokról szólt.

"Azt mondták a versenyzők, hogy tök jó, hogy itt voltunk, nagyon sokat segítettünk nekik"

-mondta Tóth Gabi, Majka pedig azt kiabálta, hogy ő nagyon élvezte.

"Jó a hajad Nóri!"

-tette hozzá Majka, Ördög Nóri pedig így reagált:

"Megbeszéljük Petike ezt külön"

Ez is érdekelhet: Hevesi Krisztáék távoztak a Dancing with the Stars harmadik adásából: ez fog a legjobban hiányozni nekik