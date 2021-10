"Nem hiszem el, sírórohamom van! Nem tudok telefonálni! Elegem van már, na! Hat évig nem veszett el a telefonom, most veszett el a telefonom"- kiabált sírva Győzike, miután hosszú keresgélés után sem találta meg a telefonját.



Kisebbik lánya, Virág párja próbálta vigasztalni a showmant. A fiatalember úgy érezte, ő tehet arról, hogy Győzi így kiborult.

"Nagyon rosszul éreztem magam, és a lelkiismeretemnek is nagyon rossz volt, mert tudtam, ezt az egészet szinte én okoztam, hogy eldugtam a telefont. Ezt éreztem. Hiába, hogy megkérte rá, de akkor is én éreztem magam rosszul" - mondta a kamerának Virág barátja.



"Összeomlottam. 12 éves munkám, a 6 éves telefonom, rengeteg fotó, telefonszám, sms, viber-üzenet, rajta egy csomó alkalmazás. Sajnálom. Ez nagyon fáj. Azt nem tudom mondani, hogy újra pótolom, mert ezek mind elvesztek. És hát, eltört a mécses" - vallotta Győzke, aki később sem jött rá, hogy megtréfálták.

A telefont végül Bea találta meg a konyhában egy doboz alatt, aki közölte férjével, hogy nyilvánvalóan elhagyta az agyvelőjét is.