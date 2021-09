Gáspár Győző nemrég arról számolt be, hogy inzultálták őt és Bea asszonyt a közteresek, azt állította, Beát csaknem kirángatták a kocsiból. Az eset nagy port kavart, hiszen a közterület-felügyelet jogi osztályvezetője ennek éppen az ellenkezőjét mondja, vagyis azt, hogy Győző volt ingerült, és gesztikulálásokkal zavarta az intézkedést. A térfigyelő kamerák felvételeit sikerült megszereznie a TV2-nek, így mindenki eldöntheti, hogy kinek van igaza.

"Én szégyellem magam az óbudai közterület-felügyelet összes dolgozója nevében, és én kérek elnézést minden magyar állampolgártól, aki így jár, mint én" - mondta Győzike. Nem csitulnak a kedélyek, ugyanis Győző továbbra is állítja, komoly rasszista jelzővel illette őt az egyik közteres, ezért betelt nála a pohár.

Dr. Géczi Viktória, a 3. kerületi közterület-felügyelet jogi osztályvezetője szerint a kollégák másként emlékeznek: azt mondta, Győzőt kellett nyugtatni, a csárdából is kiszóltak neki, valamint a felesége is csitította. Minden intézkedőt meghallgattak, akik egybehangzóan nyilatkoztak a történtekről. Hozzátette, hogy a térfigyelő kamera felvételeit is végignézték. Elmondta: valótlan állítás az, hogy Beát szinte kirángatták az autóból.