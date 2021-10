VV Gigi, aki a Való Világ 4 játékosa volt, a Life TV Ébredj Velünk műsorában mesélt arról, hogyan alakult az élete a valóságshow után. Gigi őszintén bevallotta, hogy nem volt felkészülve a hírnévre, amikor kijött a villából. Bár élvezte a rivaldafényt, ugyanakkor nagyon megviselte, amiket írtak róla és akkor rájött, hogy ez egyszerűen nem neki való.

Jött egy nagy pofon. Bemenni egy villába, kijönni és hirtelen kapni egy hírnevet, azt máshogy dolgozod fel, mintha fokozatosan, pl. énekesként tapasztalod. ...Nagyon sok negatív dolog volt, amire nem voltam felkészülve. Amiket írnak az újságok, amiket mondanak... Ezeket nem tudtam kezelni húszévesen"

- mesélte Gigi, aki ezután kiment Angliába szerencsét próbálni, de ott is sok pofon érte.

Hazatérte után talált rá a jógára és a Krisna vallásra, melyben végül teljesen ki tudott teljesedni. Mára saját jógastúdiója van, vegetáriánus lett, viszont néha modellkedik is, mert arra is szüksége van, hogy megmutassa magát. Bár családja úgy volt vele, hogy ez is csak egy hóbort nála, mára már elfogadták ezt az új életvitelt.