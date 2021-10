"Nagyon vártam már ezt a napot, most végre elárulhatom nektek: hamarosan megjelenik az első könyvem! "És ezt lehet?" Olyan sokszor hallom ezt a pszichológiai rendeléseimen, hogy szeretnélek titeket és minden nőt meggyőzni arról: igen, lehet magad jól érezni, szabad magad előre sorolni, lehet változtatni. A könyvet egyelőre előrendelhetitek, de azt is megosztom majd veletek, mikor kerül az üzletekbe. Remélem, ti is annyira fogjátok szeretni olvasni, amennyire én szerettem írni!" - írta közösségi oldalán Várkonyi, aki nemrégiben ment feleségül Mészáros Lőrinchez.