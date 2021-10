A londoni bemutató utáni bulira több ismert színész is elment: ott volt többek között Jason Momoa, Maisie Williams és az Eufóriából ismert Zendaya is - írja a Hollywoodlife.com. A fiatal színésznő nem vitte túlzásba az öltözködést, a hűvös londoni éjszaka sem tartotta vissza attól, hogy megmutassa bájait. A melleit két kis textilháromszög takarta, ráadásul a ruha többi része is áttetsző volt.