Somló Tamás öt éve távozott az élők sorából, özvegye azóta gyászolja férjét. Most azonban úgy érzi, végre új időszak kezdődhet, hiszen megszületett az unokája.

Az LGT legendás zenésze, Somló Tamás öt évvel ezelőtt távozott az élők sorából, özvegye, Gyöngyvér azóta sem tudta teljesen feldolgozni a veszteséget. Most azonban végre új időszak kezdődhet az életükben.

" Az elmúlt években mindig gyakran eszünkbe jutott a veszteség, a mérhetetlen fájdalom. A magam és a lányom nevében mondhatom: kiszenvedtük magunkat, nem szeretnénk már gyötrődni. Borzasztóan nehéz időszakon vagyunk túl, de lezártuk: mindketten előre nézünk. Már kizárólag a közös, szép emlékekre szeretnék gondolni. A gyász nehéz súlyát és sötét, mély vermeit magam mögött hagytam. Tomi is annak örülne, ha nem keseregnék, boldogan élnék. A család is egyre összetartóbb, a lányunk, Lili pedig igazán szorgalmas és jó tanuló. Amikor a gyerekünkre nézek az édesapja okos tekintete néz rám vissza" - kezdte a Story Magazinnak Somló özvegye, aki arról is beszámolt, hogy végre igazi öröm érte a családjukat.

"Tominak unokája született még egy évvel ezelőtt a Lengyelországban élő fiától. A kis Frederick Tamás Somlóval már hamarabb szerettem volna találkozni, de a koronavírus-járvány miatt csak ezen a nyáron láthattam először. Készítettem neki egy takarót, amibe belevarrtam a nevét is" - mondta Gyöngyvér.