Hétről hétre új téma kerül terítékre az 'ÉdesKettes' rádióműsorban, amelyben Liptai Claudia és Pataki Ádám nemrégen a házibulikról nosztalgiáztak.

„Mikor még fiatalabbak voltunk, kétszer volt a cukrászdában – amit azóta átépítettünk – házibuli. A fagyis rész volt a DJ pult, a sütemények hűtőjében pedig az italokat jegeltük. Az ablakokat fekete fóliával takartuk be, hogy meglegyen az esti hangulat. Utólag derült ki, - mikor reggel megérkezett a takarítónő - hogy emiatt a padló is fekete lett a cukrászdában. Azt hiszem, ez volt az utolsó házibulink ott" – idézte fel a történteket a 95.8 Sláger FM-en a mestercukrász, akinek felesége, Claudia kis híján megvakult egy buli következtében.

„Valamikor hajnali 4 körül fejeződött be a házibuli, elég fáradt voltam, éreztem a szememen is, hogy megviselte az éjszaka. Gondoltam, kérek a házigazdától egy szemcseppet és segítek ezen. A kezembe is nyomott egyet, én pedig 2-2 cseppet bele is csepegtettem. Alig telt el egy kis idő, egyre rosszabbul láttam. Azt hittem, a fáradtságtól, de mikor már tényleg alig láttam, szóltam a többieknek. Kiderült, hogy nem szemcseppet, hanem a házigazda pupillatágító cseppjét kaptam, amit egy műtét előtt kellett használnia. Még egy halálfej is volt rajta, maximum egy cseppet lehetett volna használni, én viszont dupláztam. Azonnal elindultunk az orvoshoz, én fekete napszemüvegben, fekete lepellel a fejemen, ugyanis a pupillámmal nem bírtam elviselni a fényt. Az orvos ellátott és azt mondta, ha nem akarok megvakulni ,másfél napig ki se mozduljak otthonról, a sötét szobából. Kész szerencse, hogy megúsztam ennyivel" – emlékezett vissza Liptai Claudia a kellemetlen eseményre.

