Szeptemberben robbant a hír, miszerint Rúzsa Magdi hármas ikrekkel várandós. Az énekesnő és férje, Villmos már tíz éve élnek boldog házasságban, és most érkezett el az ideje annak, hogy családot alapítsanak.

Az énekesnő a három pici miatt veszélyeztetett terhes, és a karácsonyt sem töltheti otthon, ugyanis egészsége érdekében hamarabb kórházba kell majd vonulnia. Magdi október közepe óta már azt is tudja, hogy családjukba két kisfiú és egy kislány érkezik.

"Már gondolkodunk a neveken. Mindenesetre a szívem mélyén erre is vágytam. Néha már látom magam előtt őket, hogy majd milyen kis édesek lesznek" - mondta korábban a Borsnak Magdi, aki azt is elárulta, hogy lelkesen gyűjtik a neveket egy táblázatba, és csak akkor választanak végleges keresztnevet, amikor megszülettek.

Rúzsa Magdi ikrekkel a pocakjában is eszméletlenül gyönyörű, terhespocakja pedig egyre nagyobb. Az énekesnő már a második trimeszterben jár, ma reggel pedig a Mokka házigazdáinak, Orosz Barbarának és Pachmann Péternek beszélt a várandósságáról.

"Jól vagyunk, köszönjük szépen, mindenki jól van. Az utóbbi időben azzal töltöm a napjaimat, hogy velük foglalkozom, meg arra figyelek, hogy minél többet tudjak én is pihenni. Ez a has ez egy picit nagyobb tempóban gömbölyödik, így igénylem is azt, hogy gyakrabban leüljek, vagy megpihenjek (...)"

-kezdte Magdi, akinek eredeti szakmája szülésznő, így joggal merül fel a kérdés, hogy az ezzel kapcsolatos tudása segíti-e őt.

"Amikor az ember benne van, akkor egészen másképp éli meg ezt az egészet. Nagyon sok mindenre emlékszem abból az időszakból, dehát ez akkor is egy bonyolultabb dolog, ráadásul hármas ikerterhességgel sosem foglalkoztam a suliban...

-mosolygott az énekesnő.

"Én egyáltalán nem aggódom. Tisztában vagyok azzal, hogy nehéz lesz, egy gyerekkel is nehéz az eleje, most három lesz, majd megoldjuk, amúgy is hangosak vagyunk mindannyian, majd most hangosabbak leszünk (...) A hétköznapok mindig az övéik lesznek, a nyári időszakban, hétvégén meg majd lepattanok egy kicsit, az lesz a szabadidő, hogy megyek koncertezni"

-tette hozzá Magdi.