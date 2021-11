Tavaly szeptemberben bombaként robbant a hír, miszerint Mészáros Lőrinc és felesége, Beatrix 36 év házasság után elválnak egymástól. Néhány héttel később Joshi Bharat is bejelentette, hogy feleségével 31 év házasság után új életet kezdenek. Az újrakezdés annyira jól sikerült, hogy Joshi és Beatrix egymásra találtak és azóta már együtt élnek.

Mészáros Lőrinc és Joshi Bharat magánéletéről nem lehetett sokat tudni, úgy tűnt, mindketten kiegyensúlyozott és boldog családi életet élnek. Ezért is döbbentette meg a közvéleményt az a nyilatkozat, melyből kiderült, hogy Mészáros Lőrinc és Mészárosné Kelemen Beatrix házasságuk egyezséggel történő lezárását kezdeményezik. Sokan azt gondolták, hogy a váláshoz köze van Várkonyi Andreának, azonban a barátok és a munkatársak is egyöntetűen azt állították, hogy Lőrinc és Andi még csak távolról ismerték egymást, amikor Beatrix úgy döntött, hogy 36 év után véget vet házasságának - írja a Blikk.

Nem sokkal később Joshi Bharat is bejelentette, hogy 31 év után, 66 évesen kilép házasságából és új életet kezd. Ekkor Joshi és Beatrix már jól ismerték egymást, mivel Joshi Bharat a Life TV-nél dolgozik, amit a Beatrix tulajdonában lévő cég üzemeltet. Állítólag egy karácsonyi vacsorán kezdtek el beszélgetni először egymással, s kiderült, mindketten igen spirituálisak, így barátság szövődött köztük, ebből pedig szerelem lett. Az is közös volt bennük, hogy mindketten azért léptek ki a házaságukból, mert az kiürüsedett, ők pedig új impulzusokra vágytak.

Úgy tűnik, hogy a döntésük meghozta gyümölcsét, hisz Joshi és Beatrix egymásba szerettek és azóta már együtt is élnek. Ráadásul Mészáros Lőrincre is hamar rátalált a szerelem Várkonyi Andrea személyében, ők szeptember 24-én össze is kötötték az életüket.