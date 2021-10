Mint kiderült, Joshi Bharat és Mészáros Lőrinc egykori felesége egymásra találtak. Arra is fény derült most, mi hozta őket össze.

Előbb az derült ki, hogy Joshi Bharat és felesége több mint 30 év után a válás mellett döntöttek, majd az is, hogy már nincs esély a békülésre: elkezdték árulni 100 milliós álomotthonukat. Később elkezdtek terjedni pletykák arról is, hogy a műsorvezetőre rátalált a szerelem, de ez csak akkor vált biztossá, amikor Joshi Bharat elismerte, hogy valóban új párkapcsolata van, méghozzá nem is akárkivel, hanem Mészáros Lőrinc volt feleségével.

Mostanra arra is fény derült, mi hozta össze őket: a munka, hiszen Joshi Bharat a Life TV-nél dolgozik, amit a Beatrix tulajdonában lévő cég üzemeltet. A hírek szerint egy karácsonyi vacsorán kezdtek el beszélgetni először egymással, ahol kiderült, mindketten igen spirituálisak, így barátság szövődött köztük, ebből pedig szerelem lett - írja a Blikk Rúzs.