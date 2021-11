Az Ébredj velünk! című reggeli műsorban Vásáry André is szerepelt kedd reggel. Szóba került, hogy úgy vett részt a Konyhafőnök VIP forgatásán, hogy nem tud és nem szeret főzni. Kifejtette, hogy számára olyan volt a forgatás, mint amikor úgy ment gimnáziumba, hogy nem készült fel rendesen a tananyagból. Ezután jutott eszébe, hogy Ábel Anita gyerekszínész volt, tehát akár magántanuló is lehetett.

Ábel Anita gyorsan eloszlatta a vele kapcsolatos tévhitet, és elmondta, hogy soha nem volt magántanuló.

"Érettségid van?" - folytatta a kérdezősködést Vásáry André. Anita először komoly választ adott, majd hozzátett még egy igen csípős választ is:

"Akkor még az a világ volt, hogy kellett a papír. Hát most már nem, de..."

Ezzel valószínűleg arra utalt, hogy az utóbbi időben sokat szerepel két népszerű hazai énekesnő, akik olyan fiatalon lettek híresek, hogy a középiskolát már nem fejezték be. Tóth Gabi és Tóth Andi is beszélt már arról, hogy nem fejezték be a középiskolát.