Ahogy arról mi is hírt adtunk, elhunyt az ország egyik leghíresebb színésznője, Csűrös Karola. A művésznő egy, nyáron adott interjújában a karrierjén túl arról is beszélt, ki törődik vele férje halála óta, és bevallotta, hogy bár nem adta fel az életet, férje nélkül semmi sem az igazi.

Csűrös Karolát élete során a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével, Erzsébet-díjjal és Déryné-díjjal is kitüntették. Hivatása mellett házasságával is példát mutatott, ugyanis imádott férjével, Horváth Ádám rendezővel ötven évig voltak hű társai egymásnak.

A Szomszédok Etusa 1962-ben szegődött a Madáchhoz: a színház a művésznőt a saját halottjának tekinti.

"1962-ben Both Béla, a Madách Színház akkori direktora figyelt fel rám. Ádám Ottó, Vámos László és Pártos Géza voltak a színház rendezői. A társulat sem volt akármilyen, mások mellett olyan színészek fémjelezték, mint Kiss Manyi, Dayka Margit, Gábor Miklós, Darvas Iván, UrayTivadar, Mezey Mária, Lázár Mária, Simor Erzsi és a fiatalok, köztük Márkus László, Mensáros László. Az első feladatom egy beugrás volt, ötvenkét oldal szöveg, a partnerem Gábor Miklós. Nem kis izgalom, majd nagy siker. Ezután kezdtem próbálni egy Gyárfás Miklós-darabban a kislány szerepét. Egyszer csak azt látom, hogy Pécsi Sándor – aki nem szerepelt a műben - ott ül lent a nézőtéren. Avar István volt a partnerem, kérdezem tőle: "Mit csinál itt a Pécsi Sanyi?" Avar azt felelte: „Hát, eljött megnézni téged." Kíváncsi volt, milyen az új kolléga. A társulat tagjai érdeklődtek a másik iránt, az újakat nyitott szívvel fogadták. Akkoriban a Nemzetiben is játszottam egy darabban, de ott már más volt a klíma. Gyötörték a színészeket. Ha nem sírtál a próba végén, akkor nem is voltál jó. Valamiért ez jött divatba: hogyan csináljuk ki egymást. A Madách egészen más közeg volt"

- nyilatkozta Csűrös Karola, aki férjével, Horváth Ádámmal Győrben találkozott először.

"Megnézett egy előadásban, utána beszélgettünk, borozgattunk. Aztán három évig nem is találkoztunk. Pesten aztán – ahogy említettem - gyakran hívtak tévézni. Sok volt még az élő műsor, sokan tartottak tőle, én imádtam. Olyan voltam, mint a versenyló: kigyulladt a felvételt jelző lámpa, mindjárt szárnyaltam. A felvételek közben mélyült el a kapcsolatunk Ádámmal. 1963-tól voltunk együtt, 1966-ban esküdtünk."

"Számomra Ádám és a hivatásom volt a legfontosabb. Nagyon szeretem a gyerekeket, de nem akartam, hogy más kösse le az energiáimat. Akkoriban, persze, ezt nem illett bevallani"

- mondta a művésznő arra a kérdésre válaszolva, miért nem lett gyermeke. Karola egyébként férje gyermekeivel, főleg Vera lányával és unokáival mindvégig nagyon jó kapcsolatot ápolt.

Horváth Ádám 2019-ben hunyt el, Csűrös Karola halála napjáig nem tudta feldolgozni férje elvesztését. Az idén nyáron adott interjújában így fogalmazott érzéseiről:

Nem lett jobb a kedvem. Sokat ültünk otthon Ádámmal, főleg az utolsó időszakban, amikor már kevesebb volt a munkánk. Imádtunk otthon lenni, együtt lenni. Nagyon nem jó így, ahogy most van(...) Ide vagyok kötve a televízióhoz, amellett sokat olvasok. Tudom, mi történik a világban, véleményem is van róla, legfeljebb nem mondom el. Egyebekről szívesen beszélgetek olyan emberekkel, akiket szeretek. A pályámat pedig kereknek érzem, főként, ha a jó dolgokra gondolok vissza. Nem adtam fel az életet, nem vagyok megkeseredve. Mégsem jó így, ahogy most van, mert Ádám hiányán nem lehet túllépni.

