Július 16-án született meg Mihalik Enikő és férje, Korányi Dávid első közös gyermeke, Eva Rose. A magyar topmodell többször is beszélt arról, hogy amennyire csodálatos az anyaság, annyira nehéz is. Az elmúlt időszakban szinte nem volt olyan nap, amikor ne sírt volna és aszoptatással is meggyűlt a baja. Ráadásul a szülés utáni depresszió is elérte, így hiába készült fel az anyaságra, mégis számtalan váratlan nehézséggel szembesült.

Ennek ellenére Enikő imádja kislányát, amit az Instagram-oldalára posztolt fotó is bizonyít, mely mellé a topmodell csak ennyit írt:

Ezért a kis pulykáért vagyok a leghálásabb."