Durva kommenteket kapott Tóth Andi legújabb videója miatt, amely a Dancing with the Stars döntőjének estéjén készülhetett róla.

Tóth Andi egy brutál szexi TikTok videót osztott meg magáról az Instagramon, amelyet még Dancing with the Stars dőntőjekor készítettek róla. A táncversenyt végül meg is nyerte a tehetséges fiatal lány Andrei Mangra oldalán.

A gyönyörű énekesnő mélyen dekoltált ruhában, brutális sminkben látható a videón, amelyet sokan nem néztek jó szemmel.

"Ez már mint egy kiégett 40'es ... inkább plusz 10 kg és természetesen nézz ki" - írta a hozzászóló.