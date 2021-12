Hajdú Péter Life TV Frizbi című műsorában megszokhattuk, hogy a sztárok őszintén mesélnek szívfájdalmaikról, nehéz pillanataikról. Hajdú Péter most Hódi Pamelát és férjét, Tóth Bencét is vendégül látta, akik arról is beszéltek, hogy a hitnek köszönhetik, hogy újra egymásra találtak - írja a Ripost.

Tavaly robbant a hír, hogy a sztárpáros szakított. Saját bevallása szerint a szakítást annak idején Bence kezdeményezte, ugyanis akkor még úgy gondolta, hogy problémamentes életet szeretne, majd egy idő után rájött, hogy ilyen nem létezik. A szakításnak köszönhetően a hit felé fordult és Istent kérte, hogy segítsen kibékülni Pamelával.

Abban az időszakban én Istenhez fordultam és elkezdtem imádkozni azért is, hogy visszakapjam Pamelát. Azóta is minden este hálát adok azért, amim van és minden este kérek is valamit, amire vágyom. Ezek pedig szép lassan be is teljesednek"

- mesélte Bence. Pamela nagyon örült volt párja pálfordulásának, ugyanis ő is gyakran imádkozik. Végül a hit közte őket újra közelebb egymáshoz, ugyanis amikor Pamela bevallotta Bencének, hogy imádkozott érte, a férfi teljesen meghatódott.

Én akkor bevallottam neki, hogy imádkoztam érte. Amikor ezt kimondtam, csak annyit éreztem, hogy remegni kezdett és láttam, hogy sírni kezdett. Azt mondta, hogy soha senki nem mondott neki ilyen szépet. Egyébként nem azért imádkoztam, hogy ő változzon meg, vagy jobb döntéseket hozzon, hanem csak hogy boldog legyen"

- vallotta be a kétgyermekes anyuka.

Pamela arról is beszélt Hajdú Péternek, hogy mennyire tanácstalan Berki Krisztiánnal kapcsolatban, ugyanis képtelenek normálisan telefonálni, volt párja folyamatosan ordít vele a telefonban.