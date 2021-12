Opitz Barbi 22. születésnapja valószínűleg igazán jól sikerült, legalábbis erről árulkodik legutóbbi posztja. A kép alapján sem tortában, sem ajándékokban nem szenvedett hiányt.

Rajongói imádták a képet, sokan megdicsérték, hogy milyen gyönyörű, de születésnapi köszöntésekkel is elhalmozták:

"Szívem királynője! A jó isten áldjon meg 22-ik születésnapod alkalmából. Adjon neked sok erőt, kitartást és jó egészséget ezen a nehéz, rögös zenei úton. Kívánom, hogy továbbra is sikert sikerre halmozz!" - írta egy hozzászóló.

Opitz Barbi a dalai mellett egyre gyakrabban oszt meg dögös fotókat is a rajongóival. Az énekesnő korábban már szexi táncot is lejtett, de a bikinis fotók sem állnak tőle távol. Most közzétett képe sem marad el a többitől, ezúttal egy fehér, testhez simuló, szűk ruhában mutatta meg formás idomait.