Kóbor Jánosnak határozott elképzelése volt arról, milyen temetést szeretne. Úgy rendelkezett, hogy a hamvait szórják a Balatonba. A tervek szerint ezen a szertartáson csak a szűk család vesz majd rész, azonban a rajongóknak is lehetőséget biztosítanak arra, hogy el tudjanak köszönni.

"December 17-én lesz a gyászszertartás a Szent István-bazilikában. Beszédet mond Frenreisz Károly, illetve a rajongói klub vezetője, Gazdag László is. A misére bárki eljöhet, most pedig azon dolgozunk, hogy a televízió is közvetítse. Sok külföldön élő rajongó szerette Meckyt, de nem tudnak Budapestre utazni a szertartásra, viszont szeretnénk, ha ők se maradnának le róla" - mondta Trunkos András a Blikknek.