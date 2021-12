Mihalik Enikő máris visszatért a fotózáshoz, ráadásul egy felső nélküli sorozattal kezdett. Így az is látható, milyen elképesztő formában van az anyuka. Már két hónappal a szülés után is volt munkája, akkor azonban még kevesebb volt látható a testéből, mint most. A modell júliusban adott életet kilányának, aki az Eva Rose nevet kapta.

A modell saját csatornáin őszintén számolt be követőinek a szülésről és az azt követő megpróbáltatásokról is. "Nagyon sokszor van, hogy elsírom magam" - szülés utáni depressziójáról így vallott.