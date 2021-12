A rajongóknak feltűnt, hogy Mazsi oldaláról hiányoznak a Krisztiánnal közös posztok, és attól tartottak, hogy ez valami bajnak a jele. Kiderült, hogy nem állnak távol az igazságtól, a házaspárnak a gyerekük megszületése óta tényleg vannak nehézségeik, de elkötelezetten szeretnék megmenteni a kapcsolatukat.

"Az emberek próbálják kifelé mindig a jót mutatni, de őszintén szólva a hétköznapokban nem minden jó. (...) Néha úgy érzem a párkapcsolati küzdelemből nincs kiút" - vallotta be Krisztián a Hot! Magzinban. Hozzátette, nehéz, hogy mindent neki kell megoldania, miközben ő egy gyermeklelkű férfi, aki szeretne néha lazítani. Mazsi pedig átváltozott a terhesség és a szülés következtében, a belevaló csajból egy aggódóbb anyuka lett.

Amikor megszületett a babánk, Krisztián nem tudott azonnal kapcsolódni hozzá; én azt éreztem, nem vagyunk neki elég fontosak" - vallotta be Mazsi, aki úgy döntött, a terhesség és az anyává válás nehézségeit szakember segítségével dolgozza fel, Krisztiánnak is ezt javasolja, ugyanis neki is van mit feldolgoznia.

Azt érzem, már nem vagyok első helyen a feleségemnek, és most már soha nem is leszek az. Ezt egy férfinak nehéz megemésztenie, különösen egy olyan embernek, aki az édesanyja óta nem volt első helyen sehol; és mindemellett legyek megértő és türelmes" - tette hozzá Krisztián, aki elárulta, 4 hét után tudott kapcsolódni gyermekéhez, akkor lett apa.

Elmondták, parázsviták árnyékolják be a mindennapjaikat, amelyek olykor elmérgesednek. "Túl »olaszosan« éljük az életünket. A kezdetek óta ilyenek vagyunk, és sajnos hajlamosak vagyunk csúnyán megbántani a másikat, még úgy is, hogy tudatában vagyunk ennek, pedig mindennél jobban szeretjük egymást. Sok minden bánt, amit Krisztián mond és tesz, ugyanakkor tudom, hogy mások vagyunk, mégis mindketten hasonlóan tüzesek. Az embert szerettem meg benne nagyon, és nem »a Berkit«, a gyermeki lelkét, az önzetlen szeretetét. A kapcsolatunk elején mindig tudatta velem, hogy én vagyok az örök és egyetlen nő a számára. De azóta sokszor nehéz őt szeretni, nehéz neki megfelelni. Megy az adok-kapok közöttünk, de szinte a veszekedés után azonnal megöleljük egymást, és újra nevetünk, azonban az utóbbi hetekben ez másképp volt" - árulta el Mazsi.