Lajsz András utóbbi néhány éve nagyon kemény volt, ami tönkremehetett körülötte, az tönkre is ment. Most viszont úgy néz ki, sikeresen kilábalt a nehézségekből, és újra bizakodóan tekint a jövőbe.

Lajsz András igazán megszenvedte az elmúlt néhány évet. Felesége elzavarta a közös házból, miután kiderült, hogy a koktélkirály megcsalta, de túl van öt infarktuson, egy agyvérzésen, és ennek tetejébe néhány év alatt három vállalkozása is bedőlt. Most azonban úgy néz ki, élete szépen lassan visszazökken a rendes kerékvágásba: felesége három év mosolyszünet után visszafogadta.

"Most egész jól kijövünk, igaz, ehhez az is kell, hogy meglegyen a kellő távolság köztünk: a feleségem most Ausztriában dolgozik, csak januárban jön haza. A karácsonyt a legkisebb fiammal töltöm, akiért muszáj mindig újrakezdenem és dolgoznom" – mondta a Blikknek a koktélkirály.

Emellett elmondta, hogy nemrégiben újranyitott sörözőjével, az Ücsörgővel is nagy tervei vannak: egy pékséggel szeretné kibővíteni:

"Sosem gondoltam volna, hogy valaha túrós batyut fogok sütni, de mondhatnám, hogy a név kötelez, mivel a nagyszüleim pékek voltak. Én a mostani életemet jutalomjátéknak fogom fel, és megpróbálom a lehető legtöbbet kihozni belőle. Az infarktusok és az agyvérzés után egyszer már feldobtam a pacskert, de most új esélyt kaptam az élettől. Elég botrányos válásunk volt a nejemmel, ami után sokan kinyúlnak, én örülök, hogy ő lelkileg rendbe jött."

A koktélkirály mára igazán megbánta, hogy megbántotta gyermekei édesanyját, és szeretné, ha helyreállna a béke közöttük. Emellett viszont elégedett az életével, új tervei vannak a sörözővel, szilveszterre bulit tervez, és az egészsége is helyrejött.