Ahogy arról mi is hírt adtunk, Gelencsér Timi helyett Nagy Réka lesz az Exatlon Hungary All Star riportere 2022-ben.

Bár a műsor még el sem kezdődött, már most sokan hiányolják Gelencsér Timit az Exatlonból. Timi elárulta, hogy azért nem tud riporterként részt venni a forgatáson, mert a TV2 más műsorban tervez vele.

Nagyon élveztem a kaland része lenni 3 éven keresztül, de eljött az idő, hogy új kihívások elé nézzek.Tudjátok, hogy a műsorvezetés a célom, én pedig szeretnék felfele lépkedni a lépcsőfokokon. Remélem, lesz rá lehetőségem!

- mondta korábban Timi.

Az új riporter, Nagy Réka nagyon várja, hogy új szerepben is megmutassa magát, ám a műsor rajongói közül nem mindenki örül Timi távozásának. A gyönyörű modell - aki a Dancing with the Starsban tűnt fel - kemény bántásokat kap az Exatlon hivatalos Instagram-oldalán.

Ő mindig leváltja Timit?

Ez a lány tök szép. De a szépség mióta elég bármihez? Tehetség, végzettség nem kéne? Csak úgy random szép lányokat betenni a műsorba... Nem értem én ezt!

MI KÖZE AZ EXATLONHOZ?????? Segítsetek már, hogy Exatlon melyik évadában láthattuk eme hölgyeményt!? Nem elég, hogy a Dancingben le akarta előzni Timit...

- írták a hozzászólók a Rékával készült interjú alá.

A gyönyörű modell szerencsére támogató üzeneteket is kap saját Instagram-oldalán, amiért nem bír elég hálás lenni.