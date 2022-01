A színész unokatestvére, Tóth Zita elmondta a Blikknek, hogy Damu kétféle temetést is szeretett volna, nyitott koporsósat vagy hamvasztást. Végül a család döntötte el, hogy milyen szertartás legyen.

"Roland kétféle temetést akart: nyitott koporsósat vagy hamvasztást. Végül azutóbbi mellett döntöttünk, de iszonyatosan nehéz feladat most nekünk kiválasztani az urnát és a többi kelléket. Anyuék fehér galambokat is szeretnének, de meglátjuk, mi lesz még. Abban biztosak vagyunk, hogy nem akarunk nagy felhajtást, egy csendes, szeretetteljes megemlékezést szeretnénk" - mondta Zita, aki azt is elárulta, Damu nősülni akart, halála előtt nem sokkal szerelmes lett.