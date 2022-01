Beszédes Henrietta gyermeknevelési specialistával arról beszélgettünk, hogy szülőként milyen szarvashibákat követhetünk el, és hogy ezek helyett ő szakemberként milyen megoldásokat javasol.

Orján Dóra/Life.hu: Milyen jellemzők alapján mondjuk valakire, hogy jó szülő?

Beszédes Henrietta: Ha valaki jól végzi a szülőséget, mint szerepet az életében, akkor a legfontosabb tükör elsősorban az, hogy mit lát a saját gyerekén. Azaz, hogy az adott gyermek mennyire kiegyensúlyozott, boldog és hogyan alakít ki kapcsolatot másokkal. Fontos, hogy a szülők képesek legyenek támogatni és elismerni, egyenrangú félként kezelni a gyermeküket. Ha az attitűdöt nézzük, akkor fontos, hogy egy szülő nyitott és befogadóképes legyen, mert így lesz benne szándék, hogy fejlődjön és megismerje a gyerekek valódi működését.

O.D./Life.hu: Mi áll a rossz mintázatok kialakulásának hátterében?

B.H.: Gyakorlatilag a tekintélyelvű nevelés, ami még a korábbi generáció neveléséből gyökerezik, ami nemcsak a gyereknevelésben, hanem az élet minden területére kiterjedt. Nem volt döntési szabadságuk, még egy játékot sem birtokolhattak. Napjainkban is előfordul, és a felfogás bizonyos szülők és pedagógusok mentalitásába is berögződött, így az iskolapadban ülő mai gyerekek is ezt tapasztalják nap mint nap.

O.D./Life.hu: Mi az a három legnagyobb hiba, amit a szülők elkövetnek a gyereknevelés kapcsán?

B.H.: Az egyik a fentebb említett tekintélyelvű gyereknevelés, amikor nem ismerik el a gyermek véleményét és egyéni nézőpontját. A másik, ha nem hagyják segíteni a gyermeket, például bevonni a házimunkába. Ha kihagyjuk, azzal lekicsinyeljük és leértékeljük az ő képességeit.Ez könnyedén eredményezheti felnőtt életében azt, hogy hamarabb elmegy a kedve a munkától, a felelősségvállalástól, arról nem beszélve, hogy az önbizalmára is rossz hatással van. A harmadik hiba, ha összességében nem tanulunk a gyerekek működéséről.

O.D./Life.hu: Csak a szülő hibája a rossz nevelés? Milyen további tényezők hatnak egy kisgyerek jellemfejlődésére?

B.H.: Ha a gyermek elkerül egy közösségbe és találkozik más felnőttekkel, akik más és más nézőpontot vallanak, az feltétlenül hatással bír rá. Mégis, a legfőbb forrás a szülő marad, aki mintát tud adni arra, hogy a gyerek hogyan kezelje a különböző nehézségeket és szituációkat.

O.D./Life.hu: Milyen megoldásokat kell egy szülőnek alkalmaznia ahhoz, hogy gyermekéből később boldog felnőtt válhasson?

B.H.: Az első, hogy a gyermek a képességeinek megfelelően legyen fejlesztve. Fontos látni, hogy miben ügyes a gyermek, mégis teret kell adni arra, hogy ő fedezze fel a lehetőségeit. A képességet nemcsak a tehetség fogalmával együtt kell felfogni, hanem azzal kapcsolatban is, hogyan tud ő egy hétköznapi cselekvést megoldani és abban ügyesen helytállni. Ha a képességet erősítjük és támogatjuk, akkor az önbizalma és felelősségvállalása is erősödni fog.

Engedni kell, hogy a gyerekek hozzájáruljanak a mindennapok működéséhez. A gyerekek értelmesek és pontosan tisztában vannak azzal, hogy mennyi mindent kapnak a szüleiktől, és amikor segíteni szeretnének, például a háztartásban, azzal ők viszonozni szeretnék ezt. Az is fontos, hogy a gyerekek minél több megértést kapjanak.

O.D./Life.hu: Írtál a témában egy könyvet. Miben segít a munkád a szülőknek?

B.H. : A gyerekeknek jó érzésű, stabil szülőre van szükségük, így a munkámmal tudást adok, a tudás pedig stabilitással szolgál. Ha a szülő érzelmileg stabil, akkor könnyebben kezel helyzeteket, kreatívabb és nyugodtabb lesz, így hosszú távon is együttműködést tud kialakítani a gyermekével.

A könyvem kifejezetten arra világít rá, hogy mi az a 10 szabály, amelyet ha szülőként alkalmazunk, akkor sokkal sikeresebb lehet a gyereknevelés. Segítek abban is, hogyan tudják működő eszközökre váltani a rossz mintákat.

O.D./Life.hu: Mi az az útravaló, amit azoknak a szülőknek ajánlanál, akik még gyereknevelés előtt állnak?

B.H.: Amennyiben egy szülő hajlandó folyamatosan fejlődni és szeretne tanulni a gyereknevelésről, akkor magától is rájön, hogy valójában ez az időszak milyen sok örömöt adhat. Ha félünk tőle, az azért van, mert valamit nem tudunk biztosan, és a tudás hiánya bizonytalanságot szül. Ha nyitottak vagyunk a fejlődésre és a tudásra, akkor magabiztosan tudjuk kezelni ezt az életterületet is.