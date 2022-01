Heteken keresztül állt a reflektorfényben Tóth Andi, míg végül megnyerte a Dancing with the Stars második évadát. Sorban jelentek meg tavaly az új dalai, és a rajongók idén sem maradnak újdonság nélkül, ám most egy kis időre mégis nélkülözniük kell kedvencüket. Az énekesnő ugyanis jól megérdemelt pihenését tölti a mesebeli Karib-tengeren - Arubán nyaral. Élvezi a meleget, a hullámzó kék tengert és a barátai társaságát.



Nem felejtett el minderről beszámolni követőinek, akik hozzá vannak szokva a fiatal tehetség szókimondó stílusához. Andi nem rejti véka alá a véleményét, Insta Story-jaiban rendszeresen reagál az őt ért kritikákra, most azonban egyszerűbben üzent a rosszakaróinak.

Egyezményes, nemzetközi jellel adta tudtára minden kritikusának, hogy hagyja őt békén.