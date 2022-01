"Egyelőre még nem érzem azt a lendületet, mint tavaly. Kicsit kérdőjelek is vannak bennem, hogy jól döntöttem-e, hogy újra itt vagyok, hisz tavaly megfogadtam, hogy még egyszer hónapokra nem hagyom otthon a szeretteimet, mégis itt vagyok. Szerintem ez az érzés dolgozik még bennem, kell még egy kis idő, hogy átállítsam ezt fejben. Valahogy ki kell húzni ezt az időszakot" – mesélte Bálint a Ripostnak. A harmadik évad legjobbja azt is elárulta, úgy gondolta, idén már könnyebb dolga lesz, de ebben nagyot tévedett.

"A tavalyi jól bevált taktikámat vetem be, a családomra gondolok, a barátnőmre, hogy ők mennyire támogatnak, elképzelem, mit mondanának és mennyire bíznak bennem. Nem tudom, mennyi időre lesz szükségem, nem is tudom, hogy lehet ezt átállítani fejben, remélem, egyszer csak jön egy kattanás" – tette hozzá Bálint.

Bálint és kedvese már öt éve alkot egy párt: "Elég fiatalon, 14 évesen jöttünk össze és azóta is töretlen a szerelem. Évfolyamtársak lettünk gimiben, de már előtte összejöttünk, amikor ő még csak általánosba járt. Először legjobb barátok voltunk, de a környezetünk már akkor sejtette, hogy ebből több is lesz. Nekünk ez elég későn esett le, de azóta is óriási a szerelem."