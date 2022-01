Mindenkinek mást jelent a szép, a vonzó, és mindenkinek más kelti fel a figyelmét. Mégis, vannak nők, akiknél mindenki egyetért abban, hogy valamiféle különleges, szinte már varázslatos báj lengi körbe őket.

Ha mindannyiukat fel akarnánk sorolni, a listánk végtelenül hosszú lenne, ezért inkább mutatunk néhány olyan ismert nőt, akik mellett egyszerűen nem lehet szó nélkül elmenni.

Angelina Jolie

Angelina Jolie jelenleg talán az egyik legkiemelkedőbb nő a sztárvilágban. Gyönyörű és tehetséges, és az egyik legkeresettebb színésznő Hollywoodban. A rajongók imádják, és különleges vonásaival, megjelenésével mindenki szívét el tudja rabolni egy pillanat alatt. Bár már közeledik az ötvenhez, nők milliói cserélnének vele, és férfiak milliói feszítenének mellette büszkén.

Gal Gadot

Gal Gadot szintén varázslatos szépségű nő, aki bombaként robbant be a filmiparba színésznőként és producerként is. 2014-ben volt szépségkirálynő, modell, de két évig a katonaságban is szolgált. A nem csak a filmvásznon „Csodanő" 2008 óta házas, férjével három gyermeket nevelnek.

Audrey Hepburn

Lehetetlenség úgy beszélni a divatról és a szépségről, hogy ne merülne fel Audrey Hepburn neve. A színésznő és divatikon örökre beírta magát a történelembe, nincs olyan ember, aki ne ismerné a nevét. Az Amerikai Filmintézet őt választotta a világ harmadik legnagyobb női színészlegendájának Hollywood aranykorából, de a neve szerepel a Legjobban Öltözött Nemzetközi Hírességek Csarnokában is.

Margot Robbie

Margot Robbie ausztrál származású színésznő. Karrierje az ausztrál Szomszédokban és más független filmekben kezdődött. Azóta az egyik legsikeresebb színésznővé nőtte ki magát, ráadásul producerkedik is. Stílusa elképesztő, a tervezők is imádnak vele dolgozni. Szépsége és kisugárzása pedig csak emeli minden öltözete fényét. Számos díjat kapott már, többek között Golden Globe-ot is, és több Oscar-jelölést is magáénak tudhat.

Palvin Barbi

A leglenyűgözőbb nők között természetesen helye van a magyar modellnek is. Nemcsak az arca, de a kisugárzása is csodálatos, így nem meglepő, hogy már nagyon fiatalon felfedezték, és azóta is sikert sikerre halmoz. Tizenhárom évesen kezdett modellkedni, számtalan rangos magazin címlapján láthattuk, sőt már kétszer vonult a Victoria's Secret angyalai között.

Meryl Streep

Meryl Streepet lehetetlenség lehagyni erről a listáról. A világ egyik legnagyobb színésznője, aki mögött elképesztően sikeres alakítások állnak. Karrierje elején kapott ugyan pofonokat, de sosem adta fel, és mindent megtett a siker érdekében. Bár már elmúlt 72 éves, árad belőle az elegencia és a sikk.

Bella Hadid

Bella Hadid a világ egyik leghíresebb, legkeresettebb modellje. Ma már képtelenség úgy beszélni szépségről vagy divatról, hogy ő ne kerülne szóba, ráadásul rendszeresen találkozhatunk vele magazinok címlapján is. Még 2016-ban nyerte el az Év modellje címet.

Hayden Panettierre

Bár az utóbbi időben nem láttuk sűrűn, számos filmben feltűnt karrierje során, többet között a Sikoly-filmek negyedik részében is, amelynek nem mellesleg most jelent meg az ötödik része. A mosolya lebilincselő, és ugyan az utóbbi években több nehézséggel nézett szembe, ez mit sem változtat azon, hogy a tévénézők egyik kedvence.