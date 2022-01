Egyre több részlet lát napvilágot Kulcsár Edina és Csuti házasságának végéről. Mint kiderült, Edina már más férfi oldalán találta meg a boldogságot, amit Csuti azzal kommentelt, hogy úgy érzi, Edina nem mindig volt őszinte vele.

Valószínű, hogy Csuti is csak a közelmúltban értesülhetett arról, hogy felesége már mást szeret, legalábbis január 10-én még arról írt, hogy bízik abban, hogy sikerült megmenteni szerelmüket.

"Mikben vagyok mostanság! Nem is tudom hol kezdjem... Edina oldalán már sok mindent olvashattatok, nagyjából azt is tudjátok, hogy nem vagyunk jól, de ez az oldalunkról is tökéletesen látszik. A bennem vívódó harcokról, érzésekről nem szeretnék és nem is tudok beszélni. Szeretném mindenben támogatni a feleségem, védeni és segíteni őt amiben csak lehet, hogy túl legyen ezen a nehéz időszakon, próbálunk többet befelé jelen lenni, de úgy éreztem tartozom nektek annyivel, hogy valamit én is mondok az éppen aktuális helyzetről! Rengeteget tanulok belőle, felismerek és a személyiségem is pozitív irányba változik, bár soha nem akartam ennyire kemény iskolába járni. Nem tudom mennyi van még hátra a suliból, mindenesetre igyekszem jelesre vizsgázni, nem akarok megbukni, mert szeretem a tanárom" - írta alig egy hete Csuti.