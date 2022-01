Ahogy megírtuk, értetlenül áll a történtek előtt Kulcsár Edina új párja, G.w.M elhagyott felesége, Melanie. A pár két gyereket nevelt együtt, Melanie pedig nagy karrierlehetőséget dobott el magától a szerelem kedvéért. Most pedig az is kiderült, énekesnői álmai voltak, ám ezek párja mellett nem valósultak meg.

Kulcsár Edina és Csuti válása és az egykori szépségkirálynő új kedvese, G.w.M kapcsán a rapper felesége - akaratlanul is - a reflektorfénybe került. Így az is kiderült, hogy Edinához hasonlóan egykor Melanie is énekesi karriert déldelgetett, olyannyira, hogy a Megasztár 4. szériájában is indult, ahonnan a középdöntőből esett ki - írja a Blikk.

Az akkor még 18 éves lány ezt követően a tanulmányaira koncentrált, majd megismerte Márkot, és várandós lett. Szinte senki sem tudta, hogy Melanie énekel és hogy tehetséges. Márk nem büszkélkedett ezzel, és furcsa, hogy soha nem írt neki dalt és duett sem született.

"Érdekes, hogy míg korábban azt gondolta, nem szeretné, ha a párja szerepelne, színpadon állna, most pont egy olyan lányt választott, aki zenei babérokra tör" - nyilatkozta a Márk és Melanie egyik ismerőse.

G.w.M. exe, Nagy Melanie követőtábora egyébként a napokban 30 ezer főre ugrott, őt mégsem motiválja az influenszerkarrier.

"Meghagyom az influenszerkedést másnak, nekem egészen más képesítéseim vannak"– nyilatkozta Nagy Melanie, akiről kiderült: angolul és héberül is beszél, valamint szakértője a nemzetközi kapcsolatoknak.

Az édesanya - akit kislánya így vigasztalt, mikor kiderült, vége a kapcsolatuknak - eddigi megszólalásában mindig tisztelettel beszélt volt párjáról, ám hangsúlyozta: "Lehetett volna ezt úgy intézni, hogy kevésbé sérüljünk".