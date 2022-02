Wolf Kati zsűritagként tért vissza a képernyőre, Mező Misivel, Egri Péterrel és Ferenczi Györggyel véleményezi a Dal 2022 produkcióit január 29-től minden szombat este.

Kati imádja a munkáját és nagyon örül ennek az új lehetőségnek, azonban a családja számára a legfontosabb.

"A családom a mai napig a legbiztosabb pont az életemben. Szerencsés vagyok, mert a szüleimmel bizalmas és közeli a kapcsolatunk. Nem telik el úgy nap, hogy ne beszélnénk egymással telefonon, és amikor csak lehet, személyesen is találkozunk. A szülői ház a családunk bázisa, a két bátyámmal együtt ott újra gyerekek lehetünk. Édesanyám általában finomabbnál finomabb falatokkal kényeztet bennünket és hatalmasakat beszélgetünk, nevetünk" – árulta el a Ripostnak az énekesnő, aki két kamaszlány édesanyja: velük nagyon sok időt tölt együtt és nagyon bensőséges a kapcsolatuk.

"Tisztában vagyok vele, hogy haladni kell a korral, és a modern technika, a telefon, internet nem ördögtől való – mi is szoktunk együtt filmeket, videókat nézni –, de én a beszélgetéseket, társasjátékot is nagyon szeretem, és fontosnak tartom. Mindhárman nagyon szeretünk társasjátékozni, ez a mai napig remek kikapcsolódás számunkra, mert játék közben beszélgetünk is. Emellett anyaként a legfontosabb számomra, hogy őszintén, tabuk nélkül kommunikáljak a lányaimmal. Tény, hogy a hivatásomat tekintve maximalista vagyok, de ha beszélgetni szeretnének velem, abban a pillanatban félreteszek mindent, és csakis rájuk figyelek. Azt a mintát igyekszem szülőként átadni, amit én is kaptam otthon, és ami a mai napig végigkíséri az életemet" - zárta rövidre Kati.