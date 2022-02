De miért is válik egyre bonyolultabbá az élet? Ahogy telik az idő, mintha minden egyre macerásabbá válna. Zsonglőrködünk a családdal, a munkával, a zsúfolt időbeosztással, számlák befizetési határidejével, és a végeláthatatlan, egyre csak gyarapodó tennivalók listáival.

Így nem is olyan meglepő, ha egyre távolabb sodródunk azoktól a dolgoktól, amiket meg szeretnénk tenni, és már csak azt látjuk magunk előtt, hogy mit kell megtennünk. Időnként jó lenne, ha létezne egy stop gomb, amely segítségével le tudnánk lassítani az élet folyását, és lenne időnk levegőt venni (vagy hát ugye behozni a lemaradásainkat a ház körül, vagy utolérni magunkat a munkában).

Ez persze máris nem olyan egyszerű, ha úgy érezzük, hogy ezerfelé kell lennünk ugyanabban a pillanatban, és mindenki mindig ugyanakkor jelentkezik be még több feladattal.

Az élet egyre inkább azt várja tőlünk, hogy többet tegyünk, többek legyünk, többet érjünk el és többet költsünk. Aztán miután igyekszünk az élet minden terén megfelelően teljesíteni, nem is csoda, hogy fáradtnak, stresszesnek és megrekedve érezzük magunkat.

Az, ha megpróbálod leegyszerűsíteni az életedet, segít abban, hogy arra fókuszálj, ami számodra fontos. Segít megtalálni a könnyebb utat a kötelező dolgok felé, és több időt hagyni azoknak, amiket szeretnél.

Minden a felkészültségen múlik

Egy kis odafigyeléssel és tervezéssel kapásból meg tudod könnyíteni az életed. Ha előre megtervezed a heti, vagy akár csak a következő néhány napi menüt, és az alapján tartod a nagybevásárlást, sok időt tudsz megspórolni, amit egyébként a boltban ácsorogva töltenél teljesen feleslegesen. Ugyanez vonatkozik arra, ha még este kikészíted a ruháidat, és nem hajnalban, félálomban próbálsz összerakni valami vállalhatót. Sőt, a takarításra is rá lehet húzni: ha több, kisebb lépésre bontod a takarítást, és mindig csak azt teszed el, amit éppen használsz, máris sokkal beljebb vagy.

Néha bizony nemet kell mondani

Ha valaki megtalál egy feladattal, amihez se kedved, se időd, és még csak nem is fontos számodra, ha teheted, mondj nemet. A szabadidőddel te rendelkezel, és igenis töltsd úgy, ahogy szeretnéd. Tarts észben, hogy amint igent mondasz valamire, azzal együtt nemet mondasz valami másra. Priorizálj!

Priorizálj

Ha már felmerült a priorizálás, beszéljünk róla egy kicsit bővebben is. Kifizetendő számlák, munka, család, barátok. Ha mindenre oda akarunk figyelni, összességében kevés időnk marad. Ha felállítunk egy fontossági sorrendet, legyen az napi, heti vagy havi lebontásban, könnyebben fókuszálunk arra, amire éppen kell vagy szeretnénk. Egyaránt emeljünk be kötelező és számunkra fontos dolgokat is.

Rendelkezz kevesebbel

Előfordul, hogy az évek alatt felhalmozott dolgok rendelkeznek felettünk, és nem fordítva. Elviszik az időnket és az energiánkat, és tulajdonképpen már csak nyomnak minket. Ha úgy érzed, hogy telítődtél, ideje szanálni. Meg fogsz könnyebbülni tőle.