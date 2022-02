Tóth Andi mindig is a karcsú hírességek körébe tartozott, az utóbbi hónapokban azonban kemény edzésbe kezdett, és ez jól meg is látszik rajta.

Tóth Andi mindig is dögös volt, de a Dancing with the Stars alatti táncpróbák megtették hatásukat. Az énekesnő lenyűgöző tánctudásán kívül tökéletes testével is hétről hétre felhívta magára a figyelmet.

Nos, az elmúlt hónapokban Andi sokat fogyott és formálódott, edzéseiről rendszeresen oszt meg tartalmakat közösségi oldalán. Aki követi őt, láthatja, hogy bokszolni jár, izomzatán pedig jól látszik a rendszeres sport, ugyanis Andi dögösebb, mint valaha. Egyik friss Instagram-storyja is ezt bizonyítja:

Andi egyébként február elején árulta el, mekkora előadói jogdíjat kapott új dalai után, januárban pedig a Karib-szigeteken pihente ki a 2021-es év fáradalmait.