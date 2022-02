Az elmúlt hetekben Kulcsár Edina válása miatt volt hangos a sajtó, majd erre még rátett egy lapáttal a kétgyermekes édesanya azzal, hogy bejelentette: rátalált a nagybetűs szerelem G.w.M személyében . Edina körül talán mostanra kezdenek megnyugodni a kedélyek, amelyet legújabb Instagram-posztja is bizonyít.

Kulcsár Edina életében egyik változás követi a másikat. A válás bejelentése után nem sokkal - ami már önmagában is nagy vihart kavart - bemutatta a követőinek új párját, aki nem más, mint G.w.M. Új kapcsolata hatalmas megdöbbenést okozott, sokan mondták el a véleményüket, de Edinát és szerelmét nem érdeklik a rosszindulatú megjegyzések, ők annyira bíznak a szerelmükben, hogy máris közös otthonra vágynak.

Közben Edina külsőleg is átalakul, nemrég bevallotta, hogy 6 kilót hízott, amit eleinte a stresszevésnek tudott be, de már tudja, hogy a boldogságtól szaladtak fel rá a kilók. A napokban újabb változtatáson esett át a külseje, amiről természetesen az Insta-követőit is tájékoztatta.

Úgy tűnk a kétgyermekes édesanya napról napra egyre jobban érzi magát a bőrében, a minap például saját rajongóinak ad útmutatást az élethez.

"Egy kis útmutató az élethez.

1: Békélj meg a múltaddal, hogy élni tudd a jelenedet.

2: Amit mások gondolnak rólad, az nem a te dolgod.

3: Az idő segít, de helyetted nem old meg semmit.

4: Ne hasonlítsd a saját életed másokéhoz, és ne ítélkezz felettük. Fogalmad sincs az ő útjuk miről szól.

5: Ne gondolkodj túl sokat. Nem fogod mindenre tudni a választ.

6: A te boldogságodért csak te vagy a felelős.

7: Mosolyogj! Nem a tiéd a világ összes problémája" - osztotta meg a követőivel Edina.