A politikus tavaly áprilisban vált el előző feleségétől, Esztertől, most azonban újra eltalálta őt Ámor nyila. Schmuck Andor jó ideje párkapcsolatban él, ám a hölgy kilétét egyelőre szeretné titokban tartani. Azt viszont elárulta a Ripostnak, hogy komolyan tervez vele, és még idén feleségül veszi.

"Óriási köztünk az összhang, és folyamatosan csiszolódunk össze. Ő elfogad olyannak, amilyen vagyok, és szerintem ennél több nem is kell. Azt nem árulom el még, hogy ki rabolta el a szívemet, de annyit megsúghatok, hogy ha a csillagok állása is úgy akarja, akkor idén el is veszem őt feleségül" - újságolta Schmuck, aki tavaly nyolcvan nővel töltötte a karácsonyt.

Nemrég Fodor Zsóka kapcsán került elő Schmuck Andor neve, ugyanis a színésznő elárulta, hogy a politikusra hagyja vagyonát, hiszen neki köszönheti élete legszebb pillanatait.