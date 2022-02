Tóth Gabi különleges fellépésre készül a Terror Háza megalapításának 20. évfordulójára. A nagyszüleinek is szeretne méltó emléket állítani.

Tóth Gabit az egész ország egy extravagáns, mindig pezsgő előadónak ismeri, ám az énekesnő a való életben sokszor teljes más arcát mutatja. Most a Terror Háza megalapításának 20. évfordulójára készül, ahol ő is fellépőként vesz részt. A Mokka című reggeli műsorban beszélt arról, hogy fontosnak tartja közelebb hozni a fiatalokat a múzeumhoz, és magához a koncerthez is.

Az énekesnő elmondta, hogy az elhangzó dalok mind olyanok, melyek tartalma mély és méltók a megemlékezésre. A fellépéssel ugyanakkor szeretne nagyszüleinek is emléket állítani:

"A mai napig, mikor beszélek a nagymamámmal a második világháborús eseményekről, nem mer telefonon beszélni róla" - mondta.

Hangsúlyozta, hogy a tény, hogy egy sokkal jobb világban élhetünk, mind felmenőinknek köszönhető, akik ezért megküzdöttek.

Az énekesnő nemrég arról nyilatkozott, hogy félt az emberektől az Eucharisztikus Világkonkgresszus után. Beszámolt arról, hogyan érintették őt a támadások, amiket azért kapott, mert fellépett Ferenc pápa szentmiséje előtt.