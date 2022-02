Múlt héten nagy port kavart Orsovai Reni kiesése a Sztárban sztárból, ám a szabály az szabály, minden héten távoznia kell valakinek, akármilyen tehetséges is. A nézők február 27-én, vasárnap is szavaztak, most Emiliót küldték haza.

Emiliónak a Dancing with the Stars sem tartott sokáig, és most a Sztárban sztár negyedik adásában is kiesett. A veszélyzónába Péterffy Lilivel került, végül az énekesnek kellett távoznia, aki Rag'N'Bone Man bőrébe bújt.

Emilio a produkciója után elmondta, nagyon megviselte ez a szám, ugyanis óriási harc volt az életében megszabadulni a túlsúlyától, és most a szerep miatt vissza kellett vennie azt. A zsűri imádta Emilio előadását, Lékai-Kiss Ramóna állva tapsolt, el is sírta magát, Papp Szabi viszont nem érezte, hogy az énekes mindent beleadott volna, de azt nem vonta kétségbe, hogy tele volt érzelemmel a produkció.