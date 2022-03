Horváth Éva a családjával legalább fél évre Balira költözött. Már megmutatta, milyen pazar házban élnek odakint. Életükről és mindennapjaikról folyamatosan tájékoztatja a rajongóit, még azt is megmutatta, hogyan szoptat a tengerparton, de nemcsak az örömteli pillanatokról számolt be, hanem arról is, milyen katasztrófa érte őket. Most pedig egy pikáns fotóval örvendeztette meg a rajongókat, meztelenül fotózta le magát a tükörben.