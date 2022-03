Minden nap kicsit dagad a Hold, kiteljesedni viszont s csak jövő héten fog. Felemelő, energikus időszak ez, sok extra lendülettel és rengeteg feladattal, alkalmanként bonyodalmak megoldásával. De most mindenre lesz egy jó ötleted. Ezeken a napokon legyél aktív, szorgalmas és elhivatott. Itt-ott összekuszálódhatnak a szálak, néhol túlvállalásokkal terhelt pillanatokat élünk meg – de ez nem gond, sőt! A hétvégén a felfokozottság tovább nő, olyan dolgokat teszünk meg, amiket régóta csak tologattunk, most viszont pont kerülhet ezek végére. Egy hegyet is elhordunk, ha kell.

2022. március 7., hétfő a ♉ban (Növő hold, Bika)Legyen fókuszban a család és a szeretet, valamint a bűnbánat és a megbocsátás! Csakis az igazat mondjuk, mert ma mindenre fény derül. Örülni kell az apró dolgoknak. Okosan kell cselekedni.

2022. március 8., kedd a ♉ban (Növő hold, Bika)Energiával teli nap, felemelő pillanatokkal, de kisebb galibák is adódhatnak. Néha kifejezetten fura hatások uralkodnak, viszont épp ezáltal értjük meg végre azt, mi fontos számunkra és mi lényegtelen.

2022. március 9., szerda az ♊ben (Növő hold, Ikrek)Nagy lesz ma a sodrás, rengeteg külső impulzus ér utol. A Hold egyre kerekebb, sok a fölös energia, amit okos dolgokra szabad haszálni. Kezdeményezzünk békülést, segítsünk másoknak, még egy kis adakozás is elfér.

2022. március 10., csütörtök az ♊ben (Növő hold, Ikrek)Szeretetteli nap, tisztánlátással, jó ötletekkel. A változásokra irányuló energiák egyre erősebben beférkőznek a gondolatainkban és a cselekedeteinkben – épp ezért pici kockázat is belefér!

2022. március 11., péntek a ♋ban (Növő hold, Rák)Érdemes átgondolni a következő 4-5 hét fontos teendőit. Vannak halaszthatatlan tennivalók? Akkor fussunk neki és tegyük a dolgunkat! Ami most sem kerül a sorban előre, azt végleg töröljük, nem kell az nekünk!

2022. március 12., szombat a ♋ban (Növő hold, Rák)Töltsük az időt társaságban, mozduljunk ki a négy fal szorító öleléséből, szépítsük a környezetet, támogassunk rászoruló embereket. Hétvége lévén bármit megtehetünk.

2022. március 13., vasárnap a ♋ban (Növő hold, Rák)Minden apró történésre, üzenetre, hangra figyelj oda, - semmi sem történik véletlenül. Az eltökéltség és a határozottság lehetnek a mai nap legjobb fegyverei a hangulatingadozások ellen.