G.w.M. volt felesége, Melanie akkor vált ismertté, amikor Kulcsár Edina és a rapper kapcsolata nyilvánossá vált. Azóta kiderült, hogy Melanie egykor a Megasztárban is megfordult, és sokkal több van benne, mint sokan első látásra gondolnák.

A gyönyörű Melanie diplomát szerzett nemzetközi kapcsolatok szakértőjeként, később pedig a washingtoni Fehér Házban is elnyert egy ösztöndíjat és magával Barack Obamával dolgozhatott volna. Azért a feltételes mód, mert akkoriban ismerkedett meg gyermekei apjával, Márkkal, és inkább a szerelmet választotta.

Melanie azt is elárulta Leventének, hogy annak idején még az is megfogalmazódott benne, hogy európai parlamenti képviselő szeretne lenni, bár erről az álmáról a mai napig nem mondott le. G.w.M. exe magánéletéről és a rapperről is őszintén vallott; ezt mondta a kapcsolatukról:

"A gyerekeim születése előtt én soha, sehol nem voltam felvállalva, pedig akkor már évek óta együtt voltam vele, és megkérte a kezem. Engem ez nagyon bántott, nagyon sokáig, de ő mindig azzal magyarázta, hogy ő egy ismert ember, aki abból él, hogy rajonganak érte a fiatal nők és lányok, úgyhogy nem fér bele az , hogy felvállalja, van egy párkapcsolata. Aztán, amikor megszületett a kislányom, akkor azért már mondtam, hogy legalább most vállaljuk fel. Valójában én is azt gondoltam, hogy privátban kell ezt kezelni, de utólag úgy értékelem, hogy én nagyon tudatosan elvoltam ebben a kapcsolatban - úgymond - nyomva, de lehet, hogy túl erős ez a kifejezés. Azt kezdtem érezni, hogy nem büszke rám, a családunkra. Talán ezt a gondolatot az igazolja, hogy most pedig a totális ellentétét képviseli annak, amit együtt képviseltünk"

- vallotta be Lakatos Leventének az édesanya.