A Down-szindróma nem gyógyítható, és sok esetben értelmi fogyatékosság, valamint testi rendellenességek is társulnak hozzá. A becslések szerint minden hatszázadik gyermek szenved a 21. kromoszómapár hibás osztódása miatt bekövetkezett betegségtől. Emiatt határozott úgy 2011-ben az Egyesült Nemzetek Szervezete, hogy március 21. legyen a Down-szindróma világnapja.

Ennek alkalmából összegyűjtöttünk olyan híres embereket, akik a tünetek ellenére mégis képesek voltak nemcsak teljes életet élni, de sikeressé is váltak saját szakmájukban.

Jamie Brewer

Idehaza is sokan ismerhetik Jamie Brewert, ugyanis a színésznő már több tévés produkcióban is megmutatta tehetségét. Legelső filmes munkája a 2011-ben indult Amerikai Horror Storyban volt, amelyben hét éven keresztül, több szerepben is láthatta őt a közönség.

A sorozat alkotói kimondottan olyan Down-szindrómás fiatalt kerestek, aki tud színészkedni, Jamie pedig kapva-kapott az alkalmon, mivel mindig is vonzotta az előadóművészet. Rendre felszólal a Down-szindrómások jogaiért, többek között az ő munkájának köszönhető, hogy Texas államban kitörölték a "retardált" szót a jogszabályokból.

Ellie Goldstein

Mindössze húszéves, de a világ egyik legismertebb modellje. Ellie három év alatt hatalmas karriert futott be, és olyan nagy márkákkal dolgozhatott együtt, mint a Nike, a Vodafone vagy az Adidas. Legnagyobb sikere, hogy a Gucci őt választotta reklámarcának a társadalmi érzékenyítést segítő kampányához. A fiatal Down-szindrómás lány gyerekkora óta imád szerepelni, és olyan természetesen viselkedik a kamerák előtt, mintha modellnek született volna.

Pablo Pineda

Pablo lett az első olyan Down-szindrómás, aki diplomát szerzett Spanyolországban. A tanárképző főiskola befejezése után nem hagyta abba a tanulmányait, és munka mellett elvégezte az oktatáspszichológia szakot is. Első könyve 2013-ban jelent meg A tanulás kihívása címmel. Pablo azért dolgozik, hogy a társadalom az egészségesekkel egyenértékű embereknek tekintse a Down-szindrómásokat, és erőt adjon a rendellenességgel születetteknek ahhoz, hogy merjenek változtatni az életükön. A férfi szerint a Down nem betegség, hanem egy kivételes tulajdonság.

Lauren Potter

Lauren számára a Glee – Sztárok leszünk! hozta meg az ismertséget. A most 32 éves színésznő hat éven át alakította Becky Jacksont, aki fogyatékossága ellenére pomponlány lehetett. A szerep pedig nem állt távol Laurentől, ugyanis a való életben is imád táncolni. Egészen fiatalon kezdett a színészettel foglalkozni és 16 évesen megkapta első filmes munkáját.

Az elmúlt években több sorozatban is feltűnt, az elért sikereit és a megszerzett ismertségét pedig arra használja, hogy segítsen a hozzá hasonlókon. Korábban ő is benne volt abban a bizottságban, amelyet az egykori amerikai elnök, Barack Obama hozott létre az értelmi fogyatékossággal küzdők támogatására.

Madeline Stuart

Madeline egyike az első Down-szindrómás modelleknek. Az ausztrál fiatal feltűnt a New York-i divathéten, de végigsétált már párizsi, londoni, dubaji és kínai divatbemutatók kifutóin is. A sikerei és fényes modellkarrierje ellenére nehéz gyerekkora volt. Tíz nappal a születése után meg kellett műteni a szívét, és az orvosok közölték Madeline édesanyjával, hogy a lányára nem vár könnyű élet. Az anya nem foglalkozott a szakemberekkel, és eltökélte, hogy csodálatossá teszi Madeline mindennapjait, adassék meg számára bármennyi idő is a Földön. Madeline 2014-ben döntötte el, hogy modell lesz, miután teljesen elvarázsolta egy ausztrál divatbemutató. Édesanyja mindenben segítette a lányt, aki 2015 óta a legfelkapottabb modellek egyike.